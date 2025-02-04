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20:09, 4 февраля 2025Из жизни

Арестованы подозреваемые в краже древнего шлема из чистого золота

В Нидерландах арестовали возможных участников кражи древнего шлема Коцофенешти
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: MoiraM / Legion-media

Полиция Нидерландов арестовала трех мужчин, подозреваемых в краже древнего шлема Коцофенешти. Об этом сообщает издание The Guardian.

Всех троих схватили спустя четыре дня после кражи, которая произошла в историческом музее в городе Ассен. Злоумышленники взорвали тяжелую входную дверь и скрылись с добычей: тремя золотыми браслетами и бесценным шлемом, который датируется пятым веком до нашей эры. Он изготовлен из чистого золота и весит около килограмма.

Возможных участников кражи нашли в городе Херхюговард, располагающемся примерно в 50 километрах от Амстердама. Ни шлема, ни браслетов у них не оказалось.

Представитель полиции заявил, что подозреваемых содержат в строгих условиях и допрашивают о роли, которую они играли в ходе кражи. По его словам, не исключено, что потребуются дополнительные аресты.

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Нидерландский искусствовед Артур Бранд, ранее высказывавший опасения, что воры переплавят реликвию, отреагировал на известие об аресте со сдержанным оптимизмом. По его словам, поскольку виновников кражи нашли быстро, есть надежда, что шлем уцелел.

Шлем Коцофенешти, обычно хранящийся в Румынии, временно привезли в Нидерланды на выставку. Власти страны заявили, что он обладает неисчислимой ценностью для румынской культуры.

Ранее сообщалось, что в Италии обокрали музейный комплекс «Витториале дельи Итальяни» в городе Гардоне-Ривьера. Воры сняли одну из раковин в туалете музея при помощи отбойного молотка и через пролом в стене забрались в зал с работами итальянского скульптора Умберто Мастроянни.

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