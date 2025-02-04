Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:06, 4 февраля 2025Путешествия

Сотрудники аэропорта пошли под суд за слитое журналистам видео авиакатастрофы

Fox 10: Сотрудники аэропорта Вашингтона пошли под суд за слитое видео катастрофы
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Aron Schwartzliujie / Globallookpress.com

Работники аэропорта Вашингтона пошли под суд за слитое журналистам видео авиакатастрофы, которая произошла 29 января. Об этом сообщил канал Fox 10.

По данным источника, двое сотрудников службы управления авиагаванью скопировали запись крушения пассажирского самолета American Airlines и военного вертолета Black Hawk и передали ее каналу CNN.

Материалы по теме:
Фигуристы и тренеры из России находились на борту разбившегося в Вашингтоне самолета. Они должны были лететь с чемпионата США
Фигуристы и тренеры из России находились на борту разбившегося в Вашингтоне самолета. Они должны были лететь с чемпионата США
30 января 2025
В США пассажирский самолет столкнулся с вертолетом и упал в реку. Все находившиеся на борту погибли. Кого винят в катастрофе?
В США пассажирский самолет столкнулся с вертолетом и упал в реку.Все находившиеся на борту погибли. Кого винят в катастрофе?
30 января 2025

21-летнего Мохамеда Ламина Мбенге из Роквилла, штат Мэриленд, арестовали 31 января, позже его отпустили. 2 февраля по тому же делу был арестован 45-летний Джонатан Савой из Аппер-Мальборо, штат Мэриленд, его так же освободили.

Уточняется, что обоим мужчинам предъявили обвинения в несанкционированном компьютерном вторжении. Разбирательство продолжается.

Военный вертолет врезался в самолет American Airlines 29 января, после чего оба воздушных судна упали в реку Патомак. Авиакатастрофа повлекла 67 жертв.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты данные о личности подорвавшего основателя батальона «Арбат» смертника

      В точках питания сети Subway обнаружили нарушения

      Россиянам посоветовали делать ремонт самостоятельно

      Россияне резко увеличили траты на сигареты

      В Финляндии главой парламента избрали призывавшего к лишению русских солдат жизни политика

      Российский войска поразили расположение ВСУ в Купянске

      Россияне назвали любимые зимние развлечения

      На Украине ратифицировали соглашение с Великобританией

      Вагнеровцы в масках при полиции окружили российский рынок с мигрантами и попали на видео

      В Госдуме раскрыли совместные проекты России с КНДР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше