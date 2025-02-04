Сотрудники аэропорта пошли под суд за слитое журналистам видео авиакатастрофы

Fox 10: Сотрудники аэропорта Вашингтона пошли под суд за слитое видео катастрофы

Работники аэропорта Вашингтона пошли под суд за слитое журналистам видео авиакатастрофы, которая произошла 29 января. Об этом сообщил канал Fox 10.

По данным источника, двое сотрудников службы управления авиагаванью скопировали запись крушения пассажирского самолета American Airlines и военного вертолета Black Hawk и передали ее каналу CNN.

21-летнего Мохамеда Ламина Мбенге из Роквилла, штат Мэриленд, арестовали 31 января, позже его отпустили. 2 февраля по тому же делу был арестован 45-летний Джонатан Савой из Аппер-Мальборо, штат Мэриленд, его так же освободили.

Уточняется, что обоим мужчинам предъявили обвинения в несанкционированном компьютерном вторжении. Разбирательство продолжается.

Военный вертолет врезался в самолет American Airlines 29 января, после чего оба воздушных судна упали в реку Патомак. Авиакатастрофа повлекла 67 жертв.