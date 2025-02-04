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20:39, 4 февраля 2025Спорт

Сына Майкла Джордана арестовали

Сына баскетболиста Майкла Джордана Маркуса арестовали за хранение кокаина
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Маркус Джордан

Маркус Джордан. Фото: Slaven Vlasic / Getty Images

Сына шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратного олимпийского чемпиона Майкла Джордана Маркуса арестовали во Флориде за вождение в нетрезвом виде, хранение кокаина и сопротивление при задержании. Об этом сообщает TMZ.

Источник опубликовал фотографию 34-летнего Маркуса Джордана при задержании. Отмечается, что его поместили в тюрьму округа Ориндж.

Маркус — второй из пяти детей Майкла Джордана. В школе и университете он играл в баскетбол.

Майкл Джордан считается одним из величайших баскетболистов в истории. Он дважды становился олимпийским чемпионом. Спортсмен также шесть раз выигрывал чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. Американец выступал за «Чикаго Буллз».

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