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07:37, 4 февраля 2025Мир

Трамп начал пересмотр иностранной помощи USAID

Трамп назначил Рубио и. о. главы USAID и начал пересмотр иностранной помощи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Президент США Дональд Трамп запустил процесс пересмотра иностранной помощи Агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепа.

«Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности администратора. <...> Рубио также уведомил конгресс о том, что проводится пересмотр деятельности USAID по оказанию иностранной помощи с целью возможной реорганизации», — говорится в сообщении.

Ранее администрация Трампа закрыла штаб-квартиру Агентства по международному развитию в Вашингтоне, которое предоставляло помощь Украине. Кроме того, американский миллиардер Илон Маск заявил, что USAID финансировало исследования в области биооружия, в том числе COVID-19, жертвами которого стали миллионы людей. Он также назвал агентство преступной организацией.

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