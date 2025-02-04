Туристы начали массово бежать с греческого острова из-за землетрясений

The Guardian: Туристы начали массово бежать с Санторини из-за землетрясений

Туристы и местные жители начали массово бежать с греческого острова Санторини из-за сильных землетрясений. Об этом сообщает The Guardian.

Ученые отметили, что Санторини ожидает «шквал» подземных толчков. Местные власти находятся в состоянии повышенной готовности на фоне приближающейся стихийной катастрофы. Количество рейсов с острова в Афины удвоили, поскольку билеты распродаются очень быстро. Паромные компании также предоставят дополнительные рейсы.

Известно, что за выходные, 1 и 2 февраля, на Санторини произошло более 200 подземных толчков. За ночь на 4 февраля наблюдалось еще множество землетрясений, из-за которых жителям приходилось выходить на улицы.

Ранее в Индонезии произошло мощное землетрясение. Сейсмособытие зафиксировали во вторник, 4 февраля, в районе острова Дой в провинции Северное Молукку в 04:45 по западно-индонезийскому времени.

