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13:20, 4 февраля 2025Путешествия

В аэропорту Москвы объявили тревогу из-за аварийной посадки самолета

В Домодедово объявили тревогу из-за аварийной посадки самолета Air Arabia
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Shutterstock / Fotodom

В московском аэропорту объявили тревогу из-за аварийной посадки самолета авиакомпании Air Arabia. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 2 февраля с летевшим из Рас-эль-Хаймы (ОАЭ) в Москву Airbus A320. Незадолго до посадки на высоте 2,1 тысячи метров экипаж объявил сигнал срочности в небе. Причина случившегося не называется.

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Несмотря на это, пилоты решили следовать в аэропорту назначения. Посадка в Домодедово прошла благополучно, никто не пострадал. Лайнер самостоятельно освободил взлетно-посадочную полосу, помощь не потребовалась.

Ранее у самолета российской авиакомпании возникла проблема с двигателем. Инцидент произошел с направлявшимся из Москвы в Стамбул Airbus A321 2 февраля. Незадолго до вылета экипаж доложил о том, что один из двигателей лайнера не вышел на взлетные обороты.

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