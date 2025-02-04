В аэропорту Москвы объявили тревогу из-за аварийной посадки самолета

В Домодедово объявили тревогу из-за аварийной посадки самолета Air Arabia

В московском аэропорту объявили тревогу из-за аварийной посадки самолета авиакомпании Air Arabia. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 2 февраля с летевшим из Рас-эль-Хаймы (ОАЭ) в Москву Airbus A320. Незадолго до посадки на высоте 2,1 тысячи метров экипаж объявил сигнал срочности в небе. Причина случившегося не называется.

Несмотря на это, пилоты решили следовать в аэропорту назначения. Посадка в Домодедово прошла благополучно, никто не пострадал. Лайнер самостоятельно освободил взлетно-посадочную полосу, помощь не потребовалась.

Ранее у самолета российской авиакомпании возникла проблема с двигателем. Инцидент произошел с направлявшимся из Москвы в Стамбул Airbus A321 2 февраля. Незадолго до вылета экипаж доложил о том, что один из двигателей лайнера не вышел на взлетные обороты.