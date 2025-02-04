Вагенкнехт: Поставки США редкоземельных металлов с Украины — это катастрофа

Предложение американского лидера Дональда Трампа предоставить США редкоземельные ресурсы Украины в обмен на военную помощь является катастрофой для Европы. Такое мнение выразила кандидат на пост канцлера Германии и лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт в своем аккаунте социальной сети Х.

«Вот и мир за 24 часа. Трамп продолжит прокси-войну, если Украина предоставит редкоземельные металлы и другое сырье. Отличная "сделка" для США, но катастрофа жителей Европы», — отметила политик.

Ранее Трамп заявил, что США хотят получать редкоземельные металлы с Украины. Он указал на то, что заинтересован в получении этих ресурсов в обмен на помощь Вашингтона Киеву.

Позже газета The Finacial Times со ссылкой на источники сообщила, что Украина может согласиться на сделку. Отмечается, что Киев предложил Вашингтону «особые условия сотрудничества» по ключевым ресурсам.