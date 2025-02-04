В Кремле анонсировали встречу Путина с российским губернатором

Песков: Путин встретится с губернатором Тверской области

Президент России Владимир Путин встретится с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Встречу анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Встреча главы государства с российским губернатором состоится 4 февраля. Руденя выступит перед Путиным с докладом.

«Важный регион, Путин продолжает планомерную работу с руководителями регионов, тем более в плане докладов по подведению итогов работы субъектов России за минувший год», — обозначил Песков, назвав взаимодействие с главами российских регионов «одним из постоянных акцентов» в работе Кремля.

Пресс-секретарь российского президента также анонсировал несколько совещаний и встреч, которые «носят непубличный характер».

Ранее в январе 2025 года Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и принял участие в мероприятиях по случаю 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.