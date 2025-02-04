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06:11, 5 февраля 2025Мир

В России оценили перспективы Маска в администрации Трампа

Политолог Глеб Кузнецов: Маск вряд ли повысит эффективность бюрократии США
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Reuters

Илон Маск на посту главы Департамента эффективности правительства (DOGE) вряд ли сможет добиться значительных успехов. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал политолог, руководитель экспертного совета Экспертного института социологических исследований Глеб Кузнецов.

«[Маск] хочет сделать из большого косного аппарата бюрократии нечто эффективное. Впрочем, пока в мире это никому так и не удалось сделать», — оценил он перспективы работы миллиардера в администрации президента США Дональда Трампа.

По словам политолога, Илон Маск обратился к известной идее правых о необходимости сокращения бюрократического аппарата. Согласно этому воззрению, правительство является не решением проблемы, а проблемой само по себе. Вместе с тем неясно, как именно новый департамент реализует эту идею и повысит эффективность управления, отметил Кузнецов.

Ранее в Белом доме оценили деятельность Маска на новом посту. По мнению пресс-секретаря Кэролайн Ливитт, он самоотверженно служит в администрации США. Департамент, как сообщалось, будет заниматься демонтажем правительственной бюрократии и сокращением расточительных расходов.

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