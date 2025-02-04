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10:16, 4 февраля 2025Россия

В России спрогнозировали возможный ход переговоров Москвы и Вашингтона по Украине

Политолог Марков: РФ и США договорятся о саммите для урегулирования по Украине
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Политолог Сергей Марков описал возможный ход переговоров России и США для урегулирования ситуации по Украине. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«К компромиссу по Украине США и Россия прийти не готовы. Поэтому так затягивается телефонный разговор [российского президента Владимира] Путина и [главы США Дональда] Трампа. Нужен результат, а его пока нет», — считает политолог.

По его мнению, вскоре этот разговор состоится, после чего российский и американский президенты договорятся о саммите, который состоится весной, и создадут рабочую группу. Несмотря на сложность в достижении договоренностей, это станет важнейшим компромиссом с точки зрения деэскалации ядерного конфликта, уверен Марков.

Политолог выразил мнение, что переговоры, которые будут идти между Москвой и Вашингтоном, будут проходить в условиях продолжения боевых действий. Тогда же Трамп сократит финансирование Украины примерно в три раза и предложит Европе больше помогать Киеву, на что получит отказ.

Политические условия переговоров, как считает Марков, сложатся только к осени. Уступить России заставит усталость Европы и Украины, после чего будет подписан договор о мире.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ведет очень серьезное обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине. При этом американский лидер заверил, что будет говорить по этому вопросу с российским коллегой Владимиром Путиным. Он допустил, что политикам удастся сделать «что-то существенное».

ЖЗЛ
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