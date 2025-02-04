RT: В США назревает скандал из-за коррупции при помощи Украине по линии USAID

В Соединенных Штатах назревает скандал из-за коррупции при помощи Украине по линии Агентства США по международному развитию (USAID). Проекты агентства в этой стране заморозили, а следователи начали проверки по обвинениям в хищениях, взяточничестве и коррупции, пишет RT.

Так, по данным издания, USAID якобы планировало освоить на восстановлении Украины после окончания боевых действий 419 миллиардов долларов. Для этого было объявлено о поиске советника по восстановлению инфраструктуры страны с доступом к секретным сведениям. Агентство объявило, что готово платить ему 15 тысяч долларов в месяц. Однако, как считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, США не заинтересованы в восстановлении Украины и не имеют на это средств. По его словам, на эти цели Вашингтон планировал направить замороженные российские активы в Европе. «Отсюда и все проблемы: пока шла борьба за победу, было хорошо. А когда стало ясно, что победы не будет, тогда и начался разговор, на что идут деньги», — указал он.

Отмечается, что с 2021 года связанные с Украиной проекты USAID выросли в разы: в 2021 году на госзакупках были размещены заявки на 230 миллионов долларов, а в 2023 — на 1,3 миллиарда, что в пять с половиной раз превышает показатели 2021 года. По данным организации, с начала специальной военной операции (СВО) Украине было направлено 3,5 миллиарда долларов в виде гуманитарной помощи, 2,9 миллиарда — «на цели развития» и почти 27 миллиардов — в виде прямой поддержки правительства Украины. Кроме того, USAID пообещало украинскому правительству 20 миллиардов долларов кредита.

В 2025 году Агентство планировало реализовать сразу несколько дорогостоящих программ на Украине. В том числе «по развитию трудовых ресурсов» за 100-300 миллионов долларов, по улучшению условий для ведения бизнеса в стране (300 миллионов долларов). Также USAID продлило проект по поддержке реформы здравоохранения на Украине, увеличив его стоимость на 100 тысяч долларов и выделило 50 миллионов долларов для «повышения устойчивости и прозрачности фармацевтического сектора». Кроме того, организация поддерживает вооруженные формирования на Украине, спонсируя саперов.

Примечательно, что о расходах средств на Украине в США отчитываются на основе данных украинских властей. При этом лишь 10% всей американской помощи Киеву имеют независимые источники оценки. «Остальные расходы проходят полностью на усмотрение властей Украины. Это чёрная дыра», — отметил Васильев.

По мнению эксперта, с приходом новой администрации Дональда Трампа вопросом утечки денег на Украине в США могут заняться всерьёз. Для этого было запущено расследование по хищению средств, которые расходовались на Украине. Васильев добавил, что США могут считать потраченные на Украину деньги безвозвратно потерянными или записать в качестве задолженности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что направленности трат Агентства США по международному развитию носили шизофренический характер и сопровождались многочисленными злоупотреблениями.