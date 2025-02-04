В США рассказали о проблемах c ключевой системой истребителя F/A-18

TWZ: У системы поиска целей истребителя F/A-18 возникли проблемы с надежностью

Инфракрасная система поиска и отслеживания целей, разработанная для американских палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F Super Hornet, оказалась недостаточно надежной. Об этом рассказало издание TWZ.

По данным Пентагона, система Infrared Search And Track System (IRST) продемонстрировала «значительные проблемы с надежностью» во время эксплуатационных испытаний. Модуль ASG-34A(V)1 IRST Block II считается ключевой системой, которая обеспечит превосходство морской авиации США над самолетами потенциального противника.

Испытания системы завершили в четвертом квартале 2024 финансового года. В отчете подчеркивается, что на их результаты повлияли сбои в работе IRST, возникшие в ходе испытаний. Специалисты продолжают сбор полученных данных.

Система IRST оснащена длинноволновым инфракрасным датчиком IRST21 компании Lockheed Martin, который предназначен для поиска, обнаружения и сопровождения целей. Изделие обеспечивает полностью пассивную работу, поэтому цель не видит, что за ней наблюдают. Также датчик не выдает местоположение самолета с IRST.

В январе TWZ писало, что истребители-бомбардировщики F-15E и F-15EX Военно-воздушных сил США получат новые малозаметные ракеты AGM-158C LRASM, которые позволят эффективно поражать боевые корабли противника.