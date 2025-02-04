Волочкова отреагировала на новости о высаженных ради нее на Мальдивах кустах

Анастасия Волочкова подтвердила, что ради нее на Мальдивах высадили кусты

Российская артистка балета Анастасия Волочкова подтвердила информацию о том, что администрация отела на Мальдивах высадила кусты, чтобы оградить ее от других постояльцев. Слова артистки приводит Пятый канал.

Балерина рассказала, что во время отдыха она загорала топлес. «Поскольку вилла наша была крайняя и прилегала близко к бару, для того, чтобы на меня вот люди все время не глазели и не снимали меня телефонами, менеджмент острова реально высадил за ночь кусты», — поделилась она.

Ранее сообщалось, что постояльцы отеля на Мальдивах пожаловались на Анастасию Волочкову. Отмечалось, что персонал отеля просил балерину одеться, указав на закон о том, что загорать топлес запрещено, но она продолжила лежать на общем пляже «без верха».