Захарова обратилась к международным организациям после удара ВСУ по автобусу с детьми

Захарова: Международные организации молчат после удара ВСУ по автобусу с детьми

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к международным организациям после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детьми в Запорожской области. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, опять включат "стратегическое молчание"?» — написала Захарова.

Об атаке ВСУ на автобус в Запорожской области в Васильевском муниципальном округе сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.

В результате удара ВСУ водитель автобуса находится в тяжелом состоянии. Также пострадали пять детей, они получили осколочные ранения.