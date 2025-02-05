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12:06, 5 февраля 2025Из жизни

Американский политик оказался любителем перемалывать в блендере живых птиц и зверей

В молодости политик Роберт Кеннеди-младший перемалывал в блендере живых зверей
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Nathan Howard / Reuters

Кэролайн Кеннеди, сестра американского политика Роберта Кеннеди — младшего, обратилась к Сенату США. Об этом сообщает издание The Cut.

Кэролайн Кеннеди призвала Сенат отклонить кандидатуру Роберта Кеннеди — младшего, претендующего на пост министра здравоохранения в администрации Дональда Трампа. По ее мнению, он не годится на эту роль. В качестве доказательства она рассказала о странностях, которыми он отличался с самого детства.

В письме утверждается, что в молодости Роберт Кеннеди — младший был любителем перемалывать в блендере живых птиц и зверей. Он не видел в этом ничего зазорного и любил показывать другим, как бросает в блендер живых цыплят или мышей.

Перемолотых животных Кеннеди-младший скармливал ястребам, которых он в то время разводил. «Совершенно неудивительно, что его питомцами были хищные птицы, — пишет его сестра. — Потому что он и сам хищник».

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14 мая 2024

Роберт Ф. Кеннеди — младший — выходец из династии Кеннеди, традиционно пользующейся влиянием в американской политике. Среди прочего он приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди. Мужем двоюродной сестры политика был Арнольд Шварценеггер, а в числе других родственников — кандидаты в президенты, конгрессмены, сенаторы и послы.

Ранее сообщалось, что в мозге Кеннеди-младшего жил опасный паразит. Также политик разделал тушу кита цепной пилой на глазах у шестилетней дочери, подбросил попавшего под машину медвежонка в центр Нью-Йорке и позировал для фото с жареной собакой в руках.

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