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14:44, 5 февраля 2025Силовые структуры

Бастрыкин предложил конфисковывать имущество у виновных в мошенничестве и растрате

Глава СК Бастрыкин предложил конфисковывать имущество у виновных в растрате
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на заседании расширенной коллегии СК РФ, предложил конфисковывать имущество у виновных в мошенничестве и растрате, передает ТАСС.

По мнению главы СК необходимо расширить перечень преступлений, за которые применяется конфискация имущества, добавив туда мошенничество и растрату. «Мы предлагаем расширить перечень преступлений, при совершении которых применяется конфискация имущества, включив в него мошенничество и растрату», — приводит агентство слова Бастрыкина.

В настоящее время конфискация имущества предусмотрена за такие преступления, как убийство, похищение человека, злоупотребление должностными полномочиями и некоторые другие.

Кроме того, во время своего выступления, Александр Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет России в 2024 году возбудил 2,7 тысячи дел по материалам из соцсетей и СМИ.

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