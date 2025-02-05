Бастрыкин предложил конфисковывать имущество у виновных в мошенничестве и растрате

Глава СК Бастрыкин предложил конфисковывать имущество у виновных в растрате

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на заседании расширенной коллегии СК РФ, предложил конфисковывать имущество у виновных в мошенничестве и растрате, передает ТАСС.

По мнению главы СК необходимо расширить перечень преступлений, за которые применяется конфискация имущества, добавив туда мошенничество и растрату. «Мы предлагаем расширить перечень преступлений, при совершении которых применяется конфискация имущества, включив в него мошенничество и растрату», — приводит агентство слова Бастрыкина.

В настоящее время конфискация имущества предусмотрена за такие преступления, как убийство, похищение человека, злоупотребление должностными полномочиями и некоторые другие.

Кроме того, во время своего выступления, Александр Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет России в 2024 году возбудил 2,7 тысячи дел по материалам из соцсетей и СМИ.