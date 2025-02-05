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22:11, 5 февраля 2025Бывший СССР

Брата экс-президента Молдавии задержали в аэропорту

Брата экс-президента Молдавии Додона задержали в аэропорту Кишинева
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

В аэропорту Кишинева антикоррупционной прокуратурой был задержан Александр Додон, брат экс-президента Молдавии Игоря Додона. Об этом проинформировал телеканал PRO TV.

«Брат пятого президента Молдавии Игоря Додона Александр задержан в аэропорту Кишинева, когда он возвращался из зарубежной поездки. Задержание осуществили сотрудники антикоррупционной прокуратуры», — сообщили журналисты.

По информации антикоррупционной прокуратуры, брат политика является фигурантом дела о незаконном обогащении, возбужденного в 2022 году.

В декабре прошлого года Игорь Додон призвал правительство уйти в отставку из-за провалов в экономике. Он отметил, что президент Молдавии Майя Санду нарушила свои предвыборные обещания, а ее надежды на западную поддержку оказались ложными.

До этого на фоне энергокризиса в Молдавии Додон призвал Санду отправиться в Москву на переговоры. По его словам, Санду не следовало совершать визит в Брюссель для встречи с чиновниками Еврокомиссии и НАТО.

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