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14:27, 5 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали возможные сроки конкретизации мирных инициатив по Украине

Депутат Чепа: мирные инициативы по Украине могут конкретизировать за месяц
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мирные инициативы по урегулирования конфликта на Украине могут быть конкретизированы в течение двух недель или месяца, предположил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, Возможные сроки оформления соответствующих инициатив депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что Анкара ожидает конкретизации мирных инициатив по Украине до июня и ее анонс до начала переговоров российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«Ту программу, которая может быть согласована для реализации, я бы даже чуть-чуть сократил ее сроки, о которых говорят в Турции, до полумесяца или месяца. Конечно, потребуется время, и в этот период программа может быть согласована для дальнейшей ее реализации, может потребоваться многое, в том числе и выборы на Украине», — заявил Чепа.

В начале февраля стало известно, что Трамп и члены его администрации хотят побудить Украину к проведению выборов президента, поскольку это может позволить Киеву заключить мирное соглашение с Россией. Отмечается, что в администрации президента США еще не знают, как на подобное предложение отреагирует Владимир Зеленский.

Позднее Трамп заявлял, что в процессе урегулирования конфликта России и Украины был достигнут большой прогресс. Он заверил, что будет говорить по этому вопросу с российским коллегой Владимиром Путиным.

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