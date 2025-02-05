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07:37, 5 февраля 2025Экономика

Экономист предсказал подорожание одного популярного напитка

Экономист Иванов: Логистика и климат станут главными причинами роста цен на чай
Кирилл Луцюк

В ближайшие несколько лет цен на чай будут волатильными, но резкого подорожания, как в случае с кофе, не ожидается. Об этом заявил экономист, старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Олег Иванов. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, цены на чай растут из-за скверных погодных условий в странах, которые считаются основными производителями этого напитка. В первую очередь, это касается Индии, Кении, Вьетнама и Шри-Ланки. Как следствие, падают урожаи и качество сырья. Кроме того, сказывается ситуация в Красном море. Из-за атак на торговые суда растет стоимость доставки. Наконец, третий фактор — это подорожание рабочей силы, удобрений и энергоносителей в государствах-экспортерах.

«Основными драйверами роста цен на чай останутся климатические факторы и издержки на логистику», — подчеркнул Иванов.

Ранее сообщалось о том, что в России в минувшем году на 23 процента вырос спрос на чай, продающийся в онлайн-сегменте. Иначе обстоят дела в офлайн-торговле. Продажи чая там упали на четыре процента.

Оказалось также, что в 2024 году чай в России подорожал на 18 процентов.

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