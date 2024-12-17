В России вырос спрос на два популярных напитка

«Май»: спрос на растворимый кофе в онлайн-сегменте вырос на 30 процентов

В 2024 году в России вырос спрос на кофе и чай, продающиеся в онлайн-сегменте. К такому выводу пришли аналитики компании «Май». Их процитировали «Известия».

Оказалось, что спрос на растворимый кофе, реализуемый в сети, увеличился на 30 процентов. Продажи чая прибавили 23 процента.

Однако в офлайн-торговле положение дел иное. Там наблюдается медленный, но неуклонный спад. Например, продажи чая снизились в 2024 году на четыре процента. Для кофе снижение оценивается в один процент. Впрочем, офлайн-продажи натурального кофе продемонстрировали рост в 5,3 процента.

Ранее сообщалось, что в 2024 году стоимость чая в России выросла на 18 процентов.

За семь месяцев 2024 года поставки китайского чая в Россию увеличились на 17 процентов. Государственное таможенное управление КНР оценило их в 32,804 миллиона долларов.

Тем временем в июле черный байховый чай оказался в списке тех товаров, которые сильнее всего подорожали в торговых сетях.