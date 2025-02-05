Глава российского региона поручил проверить данные о смерти срочника в Брянской области

Глава Тувы Ховалыг поручил проверить данные о смерти срочника в Брянской области

Руководитель Республики Тува Вячеслав Ховалыг выступил с поручением проверить данные о смерти солдата-срочника Кудерека Артына в Брянской области. Об этом правительство российского региона сообщило на своей странице во «ВКонтакте».

Глава региона призвал выяснить причины случившегося с Кудереком Артыном, который был призван в приграничный регион из Тувы. Уполномоченный по правам человека в республике Александр Адыгбай выехал в воинскую часть в Брянской области, где служил солдат-срочник.

«Владислав Ховалыг дал указание оказать необходимую помощь семье Артына и тщательно разобраться в обстоятельствах случившегося», — говорится в сообщении правительства.

Информация о смерти Артына, как сообщается, появилась в сети 21 января. Родители получили трагическое известие от сослуживцев несколькими днями ранее. Мужчину призвали служить из села Черби Кызылского кожууна в мае 2024 года.

Ранее сообщалось о смерти пятерых российских военных в блиндаже Белгородской области — большинство из них оказались солдатами, проходящими срочную службу. Это произошло в январе 2025 года, когда военные прибыли на позиции в приграничье вблизи Нехотеевки.