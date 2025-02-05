Лечение тяжелобольного Буйнова оплатит государство

Mash: государство оплатит онкотерапию певца Александра Буйнова

Государство оплатит онкотерапию народного артиста России Александра Буйнова. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, на врачебном консилиуме онкологов исполнителю назначили новый курс гормонотерапии. «Давать будут "Даролутамид", одна пачка которого стоит от 140 до 180 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что полугодовой курс лекарств обойдется примерно в миллион рублей.

На сегодняшний день певец чувствует себя нормально, но сильно устает от физической нагрузки, уточняет канал. Сообщается, что врачи рекомендовали ему легкую активность и работать сидя.

В конце января певица Лариса Долина опубликовала видео с Александром Буйновым, тем самым развеяв слухи о его госпитализации.