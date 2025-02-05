Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:12, 5 февраля 2025Культура

Лечение тяжелобольного Буйнова оплатит государство

Mash: государство оплатит онкотерапию певца Александра Буйнова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Государство оплатит онкотерапию народного артиста России Александра Буйнова. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, на врачебном консилиуме онкологов исполнителю назначили новый курс гормонотерапии. «Давать будут "Даролутамид", одна пачка которого стоит от 140 до 180 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что полугодовой курс лекарств обойдется примерно в миллион рублей.

На сегодняшний день певец чувствует себя нормально, но сильно устает от физической нагрузки, уточняет канал. Сообщается, что врачи рекомендовали ему легкую активность и работать сидя.

В конце января певица Лариса Долина опубликовала видео с Александром Буйновым, тем самым развеяв слухи о его госпитализации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудники Маска нагрянули с обысками в USAID и попытались вскрыть секретную комнату. Что они там нашли?

      Зеленский признал неспособность ВСУ отвоевать занятые Россией территории

      Российский военный раскрыл содержимое найденных в Курской области документов ВСУ

      ВСУ сбросили взрывчатку на администрацию района региона России

      Женщина получила в подарок лотерейный билет и выиграла 400 миллионов рублей

      Российский боец заявил о недоверии военных к мирным жителям в зоне СВО

      Зеленский предсказал потерю территорий Украины по одной причине

      В России предложили способ борьбы с пустыми вагонами в портах

      Россиянам посоветовали добавлять в еду одну полезную приправу

      USAID отправит в административный отпуск сотрудников по всему миру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше