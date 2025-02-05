Идею Трампа о переселении жителей сектора Газа объяснили

Политолог Топорнин: США хотят контролировать сектор Газа во избежание эскалации

Президент США Дональд трамп хочет получить контроль над сектором Газа во избежание эскалации и новых столкновений радикалов ХАМАС с Израилем, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил идею американского лидера о будущем анклава.

«Когда он увидел разрушения, нанесенные армией Израиля, он сказал, что там практически все разрушено, жить там невозможно и вообще люди не могут находиться в таком состоянии. Поэтому он предложил Египту и Иордании, в частности, взять на себя ответственность по расселению палестинцев из сектора Газа. Но те страны отреагировали негативно и сказали, что они этого делать не собираются. После того как Трамп понял, что не получается, когда последовало заявление ХАМАС, что они абсолютно не поддерживают такую идею о переселении, он выступил с заявлением», — сказал политолог.

Раз они не хотят переселяться, значит кто-то должен там поддерживать порядок, и [Трамп] сказал, что американцы готовы следить, чтобы там не возникало никаких правонарушений. Не знаю, насколько это уместно, насколько это удастся реализовать на практике, потому что для этого очевидно придется в сектор Газа придется размещать серьезный воинский и полицейский контингенты, брать руководство сектором в свои руки Николай Топорнин политолог

Специалист отметил, что в таких условиях с управлением анклавом возникают сложности.

«С другой стороны, там сейчас царит хаос, безвластие и на этом фоне. (...) Понятно, что там все разрушено, люди живут в палатках, не работают школы, больницы и работы тоже нет, там бедственная ситуация и нет, по сути, никакой власти. В условиях безвластия, конечно, опять эти радикально-бандитские элементы со временем опять отстроят свои организованные группировки и, возможно, опять начнут готовиться к каким-то террористическим актам и другим военизированным действиям. Видимо, [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху говорил по этому поводу с Трампом и сказал, что надо следить за порядком в секторе Газа», — добавил он.

Во время совместной пресс-конференции с израильским премьером Трамп предложил переселить жителей сектора Газа в Египет и Иорданию. Он отметил, что сейчас они не соглашаются принять у себя палестинцев, но политик надеется, что решение изменится. Трамп также заявил, что США готовы занять сектор Газа и взять ответственность за демонтаж всех неразорвавшихся бомб и другого оружия и расчистки анклава.