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17:23, 5 февраля 2025Экономика

Крупный российский банк купил себе здание Центрального телеграфа

«Ъ»: Т-Банк купил здание Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Andrey Filippov 安德烈 / Wikimedia

Т-Банк купил себе здание Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве. О сделке с недвижимостью между девелопером Vos'hod и крупным российским банком сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что переговоры о приобретении объекта начались еще весной 2024 года, но тогда обе стороны сделки отрицали эту информацию. Один источник газеты рассказал, что Т-Банк собирается разместить в здании свой университет.

Финансовой организации досталась недвижимость площадью 71 тысяча квадратных метров, ее стоимость специалисты оценивают в 35-43 миллиарда рублей.

Здание Центрального телеграфа находится по адресу: Тверская улица, 7. Его построили в 1925-1927 годах по проекту архитектора Ивана Рерберга. Сейчас дом считается объектом культурного наследия регионального значения. Девелопер Vos'hod занимается реконструкцией здания и планирует создать на его территории многофункциональное пространство с офисами и торговыми площадями. Завершить работы собираются в конце 2025 года.

Ранее банк ВТБ продал свой бывший главный офис в Санкт-Петербурге Альфа-Банку. Речь идет о 6,64 тысячи квадратных метров офисных площадей в МФК «Толстой сквер» в Петроградском районе Северной столицы. Начальная цена актива достигала 861,2 миллиона рублей. На покупку недвижимости также претендовала АО «Независимая финансовая группа», но проиграла Альфа-Банку, который предложил за нее 1,1 миллиарда рублей.

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