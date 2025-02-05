Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:14, 5 февраля 2025Бывший СССР

На Украине продлили военное положение до российского Дня Победы

Зеленский утвердил военное положение на Украине до российского Дня Победы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил военное положение на Украине до российского Дня Победы. Об этом сообщает издание «Страна» в своем Telegram-канале.

«Зеленский подписал закон о продлении в Украине военного положения и мобилизации до 9 мая», — говорится в сообщении СМИ. 15 января Верховная Рада поддержала продление военного положение на 90 дней.

Тогда же народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что продление мобилизации в стране поддержали 310 депутатов. Воздержался только один парламентарий. Это уже 14-е продление в период с 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Алиев выделил миллион долларов Украине

      Маск назвал себя технической поддержкой Белого дома

      Захарова дала совет США из-за желания получить компенсации от Украины

      В Федерации шахмат России оценили призыв Карлсена к Дворковичу оставить пост главы ФИДЕ

      Познер раскритиковал идею запретить в России продажу алкоголя до 21 года

      Вероятность повышения ключевой ставки в России в феврале оценили

      Россиянин попал под дело о госизмене за покупку лекарств для украинской организации

      Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

      Концерт Дианы Арбениной потребовали отменить

      Освобожденных в ходе масштабного обмена с Украиной российских солдат сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше