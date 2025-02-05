На Украине продлили военное положение до российского Дня Победы

Зеленский утвердил военное положение на Украине до российского Дня Победы

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил военное положение на Украине до российского Дня Победы. Об этом сообщает издание «Страна» в своем Telegram-канале.

«Зеленский подписал закон о продлении в Украине военного положения и мобилизации до 9 мая», — говорится в сообщении СМИ. 15 января Верховная Рада поддержала продление военного положение на 90 дней.

Тогда же народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что продление мобилизации в стране поддержали 310 депутатов. Воздержался только один парламентарий. Это уже 14-е продление в период с 2022 года.