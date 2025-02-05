Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:40, 5 февраля 2025Мир

На Западе назвали наглостью требования Зеленского о ядерном оружии

Депутат Данко: Зеленский имел наглость потребовать у Запада ядерное оружие
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Требования президента Украины Владимира Зеленского к Западу о передаче ядерного оружия являются наглостью. Об этом заявил вице-премьер парламента Словакии, глава Словацкой народной партии (SNS) Андрей Данко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«За последние две недели на Украине вскрылись скандалы, связанные с разграблением имущества, потерей денег, предназначенных на помощь, будь то оружие или гуманитарная помощь. Я часто говорил, что обычные украинцы страдают. Но не те, которые торчат в Монако, Каннах или других западных местах отдыха. Оказывается, что Зеленский врал, еще и имея наглость требовать ядерное оружие, если Украина не будет в НАТО», — написал политик.

По мнению Данко, Зеленский с такими заявлениями «окончательно потерял разум». Он выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп «решат украинский конфликт без главы главы киевского режима».

Ранее Зеленский попросил у Запада ядерное оружие и ракеты. Он признал, что Украина не станет членом НАТО в ближайшее время и процесс может затянуться на годы или десятилетия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России хотят запретить продажу алкоголя до 21 года. Познер — против, Бастрыкин — за

      Звезда «Склифосовского» рассказала о поездках на метро

      Путин назвал выплаты потерявшим имущество жителям недостаточными

      Путин прокомментировал работу Хинштейна в Курской области

      В России стало меньше денег

      Избившего участника СВО россиянина осудили

      Шансы силового возврата Украиной новых российских регионов оценили

      На Украине заявили о совершенствовании систем РЭБ и ПВО России

      В Одесской области сообщили о взрывах

      Вероятность возникновения в России «калифорнийских» пожаров оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше