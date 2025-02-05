Депутат Данко: Зеленский имел наглость потребовать у Запада ядерное оружие

Требования президента Украины Владимира Зеленского к Западу о передаче ядерного оружия являются наглостью. Об этом заявил вице-премьер парламента Словакии, глава Словацкой народной партии (SNS) Андрей Данко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«За последние две недели на Украине вскрылись скандалы, связанные с разграблением имущества, потерей денег, предназначенных на помощь, будь то оружие или гуманитарная помощь. Я часто говорил, что обычные украинцы страдают. Но не те, которые торчат в Монако, Каннах или других западных местах отдыха. Оказывается, что Зеленский врал, еще и имея наглость требовать ядерное оружие, если Украина не будет в НАТО», — написал политик.

По мнению Данко, Зеленский с такими заявлениями «окончательно потерял разум». Он выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп «решат украинский конфликт без главы главы киевского режима».

Ранее Зеленский попросил у Запада ядерное оружие и ракеты. Он признал, что Украина не станет членом НАТО в ближайшее время и процесс может затянуться на годы или десятилетия.