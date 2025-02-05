Назван наиболее выгодный для Трампа сценарий украинского конфликта

Политолог Марков: Прекращение украинского конфликта выгодно для Трампа

Значительно более выгодным для президента США Дональда Трампа кажется завершение украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков. Тем не менее, он отметил, что это может привести к некоторым потерям для американского военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Украинский конфликт невыгоден Трампу. Во-первых, это конфликт с ядерной сверхдержавой, что чревато ядерной войной. Во-вторых, противостояние стоит США огромных средств, которые можно было бы пустить на решение многочисленных внутренних проблем, — считает политолог. — Кроме того, главный конкурент США — это Китай. А санкции, конфликт с Западом подталкивают Россию, ее экономику в объятия экономики Китая».

Прекращение украинского конфликта, как отметил Марков, тоже чревато для США определенными потерями. Но они, по оценке политолога, будут несоизмеримо меньше, чем ущерб от продолжения противостояния.

«Конечно, будут какие-то потери для ВПК. Зато выиграют другие корпорации — выгоды тут очевидны. Единственное, что смущает Трампа, — урегулирование противостояния не должно выглядеть как его капитуляция, особенно в условиях крайне завышенных ожиданий. Это, пожалуй, главное, что его удерживает», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее политолог Александр Рар заявил, что Трамп относится к конфликту на Украине как к бизнесу. По его мнению, американскому президенту важно получить выгоду от поддержки Киева.