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10:23, 5 февраля 2025Путешествия

Непал запретил одиночные восхождения на Эверест и другие восьмитысячники

The Kathmandu Post: Власти Непала запретили одиночные восхождения на Эверест
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Xinhua / Globallookpress.com

Власти Непала запретили одиночные восхождения на Эверест и другие восьмитысячники страны, изменив регламент для альпинистов с 4 февраля. Об этом сообщает The Kathmandu Post.

Согласно нововведениям, теперь на каждых двух альпинистов должен приходиться один гид при подъеме на горы выше восьми тысяч метров. Для менее высоких вершин предполагается лишь один гид на целую группу.

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Генеральный директор Департамента туризма Непала, ответственного за выдачу разрешений на восхождение, заявил, что новые правила приняты для обеспечения безопасности альпинистов.

«Эпоха одиночных восхождений на эти вершины закончилась, независимо от опыта альпиниста. Будь то альпинизм или экспедиция, отныне никто не сможет подняться на эти горы без сопровождающего гида», — добавил также Нараян Прасад Регми.

Ранее двое российских альпинистов решили взойти на гору Казбек в Грузии и не выжили. Александр П. и Антон С. вышли на маршрут 27 сентября, тогда же с ними пропала связь.

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