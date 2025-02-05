Опубликованы кадры возникшего после атаки ВСУ мощного пожара на российской нефтебазе

Появились кадры возникшего из-за ВСУ пожара на нефтебазе в Краснодарском крае

В сети появились кадры пожара на нефтебазе в Краснодарском крае, который возник после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видны мощные клубы пламени, которые распространяются по небу и делают его черным. Звуков взрыва на видеозаписи неслышно.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на среду, 5 февраля. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, обломки дрона ВСУ упали на резервуар с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской, из-за чего начался пожар. Никто, предварительно, не пострадал.

Ночью под удар также попали Белгородская и Курская область. Средства противовоздушной обороны (ПВО), по данным Минобороны, сбили в регионах по два летательных аппарата.