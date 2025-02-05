Осужденный по делу о покушении на подрыв блокпоста ВС РФ обжаловал приговор

Защита пытавшегося подорвать блокпост ВС РФ обжаловала приговор

Защита осужденного по делу о покушении на подрыв блокпоста Вооруженных сил (ВС) России в районе Токмака Запорожской области Сергея Федосенко (внесен в реестр террористов и экстремистов) обжаловала приговор. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, жалоба Федосенко поступила в суд.

19 декабря 2024 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил мужчину к 15 годам колонии. Вместе с ним были осуждены еще двое соучастников — Владислав Водолазский и Виталий Дзюба (также внесены в реестр террористов и экстремистов).

По данным ведомства, с февраля по апрель 2022 года Федосенко и Водолазский решили совершить теракт в Запорожской области. После взрыва блокпоста с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) они планировали забрать стрелковое оружие из военного объекта и расправиться с теми, кто остался жив.

Сообщники обратились в Дзюбе и попросили предоставить им взрывные устройства. 17 июня 2022 года осужденный отдал Федосенко взрыватели ручных гранат и металлические шарики, предназначенные для стрельбы из пневматического пистолета. Фигуранты смогли изготовить два СВУ. 20 августа Федосенко и Водолазский пришли к блокпосту в Токмаке, но их задержали.

Ранее сообщалось, что суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному заключению полковника Вооруженных сил Украины за приказ сбить самолет ВКС России.