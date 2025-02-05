Полковника ВСУ заочно приговорили в России к пожизненному сроку за приказ сбить самолет

В РФ полковника ВСУ приговорили к пожизненному сроку за приказ сбить самолет

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону заочно приговорил к пожизненному заключению командира 138-1 зенитной ракетной бригады (войсковой части А4608) Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Николая Дзямана за приказ сбить самолет над Кубанью. Об этом сообщает ТАСС.

Дзямана признали виновным в преступлении по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт, который повлек за собой смерть человека») УК РФ. Отбывать наказание ему предписано в колонии особого режима.

17 июня 2024 года Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал украинского полковника. Он также был объявлен в федеральный розыск.

По данным следствия, 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал один из самолетов ВКС РФ. Самолет не имел вооружения и не был боевым, о чем Дзяман знал. Однако, несмотря на это, он приказал своим подчиненным уничтожить его. В результате приказ был выполнен, а российский самолет уничтожен. Члены экипажа не выжили.

Ранее сообщалось, что российские следователи начали расследование новых военных преступлений украинской армии в Донецкой народной республике.