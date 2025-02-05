В СК начали расследование новых военных преступлений ВСУ в ДНР

Военные следователи зафиксировали новые атаки ВСУ на мирное население ДНР

Российские следователи зафиксировали новые военные преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении мирного населения Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в среду, 5 февраля, в своем Telegram-канале сообщает главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СКР)

По данным следствия, шесть гражданских получили ранения из-за артиллерийского обстрела Горловки со стороны ВСУ, кроме того из-за атаки БПЛА-камикадзе ранения получили четыре человека в Калининском и Никитовском районе Горловки. В числе пострадавших и подросток 2008 года рождения.

Повреждения получили 5 жилых домостроений, 2 объекта гражданской инфраструктуры, а также легковой автомобиль, городской автобус и коммунальный автотранспорт.

4 февраля ВСУ атаковали в Запорожской области школьный автобус. Водитель находится в тяжелом состоянии. Также пострадали пять детей, они получили осколочные ранения.