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18:07, 5 февраля 2025Путешествия

Пассажир потерял сознание на борту российского самолета

Aviaincident: Пассажир потерял сознание на рейсе самолета «Ангары»
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: BestPhotoPlus / Shutterstock / Fotodom  

Пассажир потерял сознание на борту самолета российской авиакомпании «Ангара». Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

5 февраля Ан-24 выполнял рейс из Читы в село Чара Забайкальского края. Во время полета один из пассажиров почувствовал недомогание и упал в обморок.

Несмотря на произошедшее, пилоты не объявляли сигнал бедствия и продолжили полет в аэропорт назначения. При этом они оповестили наземные службы.

Ранее пилотов самолета «Победы» пытались ослепить лазером во время полета. Нештатная ситуация произошла на рейсе из Калининграда в Москву.

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