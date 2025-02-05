Пассажир потерял сознание на борту российского самолета

Aviaincident: Пассажир потерял сознание на рейсе самолета «Ангары»

Пассажир потерял сознание на борту самолета российской авиакомпании «Ангара». Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

5 февраля Ан-24 выполнял рейс из Читы в село Чара Забайкальского края. Во время полета один из пассажиров почувствовал недомогание и упал в обморок.

Несмотря на произошедшее, пилоты не объявляли сигнал бедствия и продолжили полет в аэропорт назначения. При этом они оповестили наземные службы.

Ранее пилотов самолета «Победы» пытались ослепить лазером во время полета. Нештатная ситуация произошла на рейсе из Калининграда в Москву.