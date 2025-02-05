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15:32, 5 февраля 2025Путешествия

Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить во время рейса

Aviaincident: Пилотов «Победы» пытались ослепить лазером во время рейса
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Пилотов российской авиакомпании «Победа» пытались ослепить лазером во время полета. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

4 февраля Boeing 737-800 с пассажирами на борту выполнял рейс из Калининграда в московский аэропорт Внуково. При подлете к столице в районе Шереметьево экипаж доложил, что неизвестные направили на самолет луч зеленого цвета.

Несмотря на произошедшее, пилоты продолжили заход на посадку в месте назначения. Приземление прошло благополучно.

Ранее в самолете Air Canada Rouge возникло сильное задымление на борту. Пассажирам пришлось дышать через кислородные маски, а пилотам — вернуться в аэропорт вылета.

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