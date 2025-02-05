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12:50, 5 февраля 2025Путешествия

Пассажирам самолета пришлось дышать через кислородные маски из-за дыма на борту

Самолет Air Canada Rouge вернулся в аэропорт вылета в Тампе из-за дыма на борту
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Самолет бюджетной авиакомпании Air Canada Rouge вернулся в аэропорт вылета в США из-за сильного дыма на борту. Об этом сообщил портал The Aviaition Herald.

4 февраля пассажирский Airbus A319 выполнял рейс из Тампы, штат Флорида, в канадский город Торонто. Когда лайнер находился примерно в 270 километрах от гавани вылета, экипаж доложил о задымлении в салоне и решил вернуться.

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Отмечается, что из-за неизвестных паров многие пассажиры жаловались на раздражение глаз, носа и горла. Людям пришлось дышать через кислородные маски.

«Моя мама была на борту, — рассказал пользователь форума Reddit. — По ее словам, пилот был очень обеспокоен, а двигатель или что-то еще загорелось. Она не могла дышать, в салоне сбросили кислородные маски. Люди стали записывать происходящее на видео, экипаж сказал им прекратить, а один парень разозлился из-за этого. Похоже, они пытались что-то скрыть».

Несмотря на произошедшее, самолет благополучно приземлился в Тампе примерно через 70 минут после вылета.

Ранее рейс авиакомпании British Airways был сорван из-за «технической проблемы», возникшей во время полета. Салон воздушного судна наполнился токсичными парами.

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