Пассажирам самолета пришлось дышать через кислородные маски из-за дыма на борту

Самолет Air Canada Rouge вернулся в аэропорт вылета в Тампе из-за дыма на борту

Самолет бюджетной авиакомпании Air Canada Rouge вернулся в аэропорт вылета в США из-за сильного дыма на борту. Об этом сообщил портал The Aviaition Herald.

4 февраля пассажирский Airbus A319 выполнял рейс из Тампы, штат Флорида, в канадский город Торонто. Когда лайнер находился примерно в 270 километрах от гавани вылета, экипаж доложил о задымлении в салоне и решил вернуться.

Отмечается, что из-за неизвестных паров многие пассажиры жаловались на раздражение глаз, носа и горла. Людям пришлось дышать через кислородные маски.

«Моя мама была на борту, — рассказал пользователь форума Reddit. — По ее словам, пилот был очень обеспокоен, а двигатель или что-то еще загорелось. Она не могла дышать, в салоне сбросили кислородные маски. Люди стали записывать происходящее на видео, экипаж сказал им прекратить, а один парень разозлился из-за этого. Похоже, они пытались что-то скрыть».

Несмотря на произошедшее, самолет благополучно приземлился в Тампе примерно через 70 минут после вылета.

Ранее рейс авиакомпании British Airways был сорван из-за «технической проблемы», возникшей во время полета. Салон воздушного судна наполнился токсичными парами.