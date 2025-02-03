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19:05, 3 февраля 2025Путешествия

Рейс пассажирского самолета был сорван из-за токсичных паров в салоне

The Independent: Рейс British Airways был сорван из-за токсичных паров в салоне
Алина Черненко

Фото: Hannah McKay / Reuters

Рейс авиакомпании British Airways был сорван из-за «технической проблемы», возникшей во время полета. Об этом пишет газета The Independent.

По данным источника, инцидент произошел в пятницу, 31 января, на борту пассажирского самолета, летевшего из Дубая в Лондон. Из-за того, что салон воздушного судна наполнился токсичными парами, пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета.

По данным сервиса отслеживания полетов FlightAware, Boeing 787-9 Dreamliner приземлился в ОАЭ через 1 час и 44 минуты после вылета. На взлетно-посадочной полосе борт встретили пожарные и медики.

Представитель перевозчика заявил, что самолет вернулся в международный аэропорт Дубая из-за незначительной технической неполадки. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, добавили в British Airways.

Летом 2024 года оба пилота и пятеро бортпроводников почувствовали себя плохо и попали в больницу из-за странного запаха в салоне самолета Delta AirLines. Командир воздушного судна ощутил дискомфорт сразу после взлета.

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