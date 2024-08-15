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17:14, 15 августа 2024Путешествия

Члены экипажа самолета угодили в больницу из-за странного запаха в кабине пилотов

Экипаж Delta AirLines угодил в больницу из-за странного запаха в кабине пилотов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Оба пилота и пятеро бортпроводников почувствовали себя плохо и угодили в больницу из-за странного запаха в салоне самолета Delta AirLines. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что нештатная ситуация произошла 7 августа на рейсе из Бостона в Париж. Вскоре после взлета командир воздушного судна ощутил дискомфорт, а второй пилот признался, что чувствует легкий запах в кабине. Пилоты сразу же прекратили набор высоты, пытаясь точно определить, что происходит. Затем они решили вернуться в аэропорт Бостона и благополучно приземлились там примерно через полтора часа после вылета.

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По данным издания, борт встретили сотрудники службы экстренной помощи. Они доставили членов экипажа в местную больницу. После медицинского обследования их выписали.

Как пишет источник, распространенной причиной появления странного запаха в полете является загрязнение системы отбора воздуха парами масла.

В июле самолет Eurowings, перевозивший футбольных фанатов, экстренно сел почти сразу после вылета из Берлина из-за странного запаха на борту. После посадки около 150 пассажиров благополучно эвакуировали.

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      Алина Черненко
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