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04:58, 5 февраля 2025Силовые структуры

Подозреваемых в похищении человека со стрельбой на западе Москвы задержали

Подозреваемых в похищении человека со стрельбой задержали в Подмосковье
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Подмосковье задержаны подозреваемые в стрельбе и похищении человека на Кастанаевской улице Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

В ведомстве уточнили, что задержанные 1998 и 2001 годов рождения будут доставлены в территориальный отдел полиции в ближайшее время. Также отмечается, что жизни потерпевшего ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что причиной конфликта на западе российской столицы стала иномарка. Похищение участника потасовки в районе Филевского парка Западного административного округа попало на камеры видеонаблюдения.

В столице был объявлен план «Перехват». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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