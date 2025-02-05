Подозреваемых в похищении человека со стрельбой на западе Москвы задержали

Подозреваемых в похищении человека со стрельбой задержали в Подмосковье

В Подмосковье задержаны подозреваемые в стрельбе и похищении человека на Кастанаевской улице Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

В ведомстве уточнили, что задержанные 1998 и 2001 годов рождения будут доставлены в территориальный отдел полиции в ближайшее время. Также отмечается, что жизни потерпевшего ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что причиной конфликта на западе российской столицы стала иномарка. Похищение участника потасовки в районе Филевского парка Западного административного округа попало на камеры видеонаблюдения.

В столице был объявлен план «Перехват». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.