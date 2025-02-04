Похищение одного из участников потасовки в Москве попало на видео

Mash: участники потасовки со стрельбой в Москве поспорили из-за машины

Момент похищения одного из участников потасовки в районе Филевского парка Западного административного округа попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Выяснилось, что инцидент произошел из-за покупки авто. Покупателю не понравилось состояние машины, о чем он и заявил продавцу. Тот достал пистолет и выстрелил. После этого он похитил покупателя и увез в неизвестном направлении.

По факту ЧП Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) по Москве возбудило уголовное дело. В столице был объявлен план «Перехват».