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23:54, 4 февраля 2025Силовые структуры

Похищение одного из участников потасовки в Москве попало на видео

Mash: участники потасовки со стрельбой в Москве поспорили из-за машины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Момент похищения одного из участников потасовки в районе Филевского парка Западного административного округа попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Выяснилось, что инцидент произошел из-за покупки авто. Покупателю не понравилось состояние машины, о чем он и заявил продавцу. Тот достал пистолет и выстрелил. После этого он похитил покупателя и увез в неизвестном направлении.

По факту ЧП Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) по Москве возбудило уголовное дело. В столице был объявлен план «Перехват».

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