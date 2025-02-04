По факту похищения человека со стрельбой в Москве возбуждено уголовное дело

По факту похищения человека со стрельбой на западе Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) по Москве в Telegram.
Следователи работают на месте происшествия. Сотрудники ведомства проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают местонахождения всех участников конфликта.
Ранее в Москве объявили план «Перехват» из-за драки со стрельбой.
Инцидент произошел 4 февраля 2025 года на улице Кастанаевской в российской столице. В ходе конфликта один из участников произвел выстрелы из травматического оружия в сторону знакомых ему мужчин. После этого одного из участников конфликта насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.