По факту похищения человека со стрельбой в Москве возбуждено уголовное дело

СК возбудил дело по факту похищения человека со стрельбой на западе Москвы

По факту похищения человека со стрельбой на западе Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) по Москве в Telegram.

Следователи работают на месте происшествия. Сотрудники ведомства проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают местонахождения всех участников конфликта.

Ранее в Москве объявили план «Перехват» из-за драки со стрельбой.

Инцидент произошел 4 февраля 2025 года на улице Кастанаевской в российской столице. В ходе конфликта один из участников произвел выстрелы из травматического оружия в сторону знакомых ему мужчин. После этого одного из участников конфликта насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

