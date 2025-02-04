В Москве объявили план «Перехват» из-за драки со стрельбой

Mash: План «Перехват» объявлен из-за драки со стрельбой на западе Москвы

В Москве объявили план «Перехват» из-за драки со стрельбой в районе Филевского парка Западного административного округа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают черный автомобиль Mercedes-Benz без регистрационных номеров. На нем могут скрываться злоумышленники.

По данным канала, двое человек уже задержаны. Сейчас их допрашивают.

Ранее в Астрахани сотрудники полиции задержали 34-летнего местного жителя, который открыл стрельбу из пневматической винтовки с балкона жилого дома и ранил проходившую мимо девушку.