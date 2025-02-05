Стала известна причина конфликта с похищением человека в Москве

Причиной конфликта со стрельбой и похищением человека в Москве стала иномарка

Причиной конфликта со стрельбой и последовавшим похищением человека стала иномарка. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Утверждается, что потерпевший Ислам Хушалаев 2003 года рождения купил автомобиль, однако он не понравился его родителям. После этого покупатель позвонил продавцу и назначил ему встречу. Правоохранители подчеркнули, что Хушалаева уже ищут.

Похищение участника потасовки в районе Филевского парка Западного административного округа попало на камеры видеонаблюдения. Отмечается, что продавец в определенный момент достал пистолет и выстрелил в покупателя.

По факту происшествия Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) по Москве возбудило уголовное дело. В столице был объявлен план «Перехват».