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01:43, 5 февраля 2025Россия

Стала известна причина конфликта с похищением человека в Москве

Причиной конфликта со стрельбой и похищением человека в Москве стала иномарка
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Причиной конфликта со стрельбой и последовавшим похищением человека стала иномарка. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Утверждается, что потерпевший Ислам Хушалаев 2003 года рождения купил автомобиль, однако он не понравился его родителям. После этого покупатель позвонил продавцу и назначил ему встречу. Правоохранители подчеркнули, что Хушалаева уже ищут.

Похищение участника потасовки в районе Филевского парка Западного административного округа попало на камеры видеонаблюдения. Отмечается, что продавец в определенный момент достал пистолет и выстрелил в покупателя.

По факту происшествия Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) по Москве возбудило уголовное дело. В столице был объявлен план «Перехват».

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