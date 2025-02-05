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07:54, 5 февраля 2025Силовые структуры

Полиция ликвидировала сеть российских притонов и задержала 35 проституток

МВД ликвидировало межрегиональную сеть борделей с проститутками
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

МВД провело масштабную операцию по ликвидацию сети притонов для занятий проституцией сразу в нескольких городах России. Об этом в среду, 5 февраля, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, задержания одновременно проходили в нескольких городах по адресам работы массажных салонов, в которых на деле оказывались услуги интимного характера. Четыре таких заведения ликвидировали в Сургуте, одно в Нягани и еще два в Якутске. Всего задержаны и доставлены в органы внутренних дел 35 работницы интим-салонов. Также полицейские задержали предполагаемых организаторов — 58-летнего мужчину и 37-летнюю женщину.

Полицейские провели обыски по местам жительства подозреваемых организаторов и в главном офисе межрегиональной сети. Изъяты телефоны, компьютеры, платежные терминалы, серверы для видеонаблюдения, а также черновая бухгалтерия, выручка, эротическое белье и аксессуары.

Ранее в Калининграде полицейские пресекли работу коттеджа с проститутками.

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