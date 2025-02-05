Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Белинда Бенчич
2:0
Завершен
Вероника Кудерметова
Абу-Даби
Анастасия Павлюченкова
1:2
Завершен
Магда Линетт
Абу-Даби
Трактор
5:2
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
28:26
2-я четверть
live
Енисей
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Маттия Беллуччи
Сегодня
21:30 (Мск)
Даниил Медведев
Роттердам
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ — регулярный чемпионат
19:38, 5 февраля 2025Спорт

Полиция задержала десятилетнего болельщика «Ак Барса» из-за брошенной кепки

Полиция задержала десятилетнего болельщика «Ак Барса» из-за кепки на матче СКА
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Полиция задержала болельщиков казанского «Ак Барса» во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Об этом сообщает «Бизнес Online».

По информации источника, причиной стало то, что фанаты Андрей Домарев и его десятилетний сын Роман бросили кепку на лед после того, как нападающий «Ак Барса» Артем Галимов сделал хет-трик. После этого представители петербургского клуба попросили Домаревых проследовать в отдел полиции. На просьбу отложить процедуру до окончания матча им ответили отказом.

Отмечается, что на Домарева составили протокол об административном правонарушении. Андрей с сыном смогли уйти с ледовой арены только в 23:00 по московскому времени.

Встреча между СКА и «Ак Барсом» прошла 4 февраля на «СКА Арене». Она завершилась разгромной победой казанцев со счетом 8:3.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России хотят запретить продажу алкоголя до 21 года. Познер — против, Бастрыкин — за

      Звезда «Склифосовского» рассказала о поездках на метро

      Путин назвал выплаты потерявшим имущество жителям недостаточными

      Путин прокомментировал работу Хинштейна в Курской области

      В России стало меньше денег

      Избившего участника СВО россиянина осудили

      Шансы силового возврата Украиной новых российских регионов оценили

      На Украине заявили о совершенствовании систем РЭБ и ПВО России

      В Одесской области сообщили о взрывах

      Вероятность возникновения в России «калифорнийских» пожаров оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше