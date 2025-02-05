Полиция задержала десятилетнего болельщика «Ак Барса» из-за брошенной кепки

Полиция задержала десятилетнего болельщика «Ак Барса» из-за кепки на матче СКА

Полиция задержала болельщиков казанского «Ак Барса» во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Об этом сообщает «Бизнес Online».

По информации источника, причиной стало то, что фанаты Андрей Домарев и его десятилетний сын Роман бросили кепку на лед после того, как нападающий «Ак Барса» Артем Галимов сделал хет-трик. После этого представители петербургского клуба попросили Домаревых проследовать в отдел полиции. На просьбу отложить процедуру до окончания матча им ответили отказом.

Отмечается, что на Домарева составили протокол об административном правонарушении. Андрей с сыном смогли уйти с ледовой арены только в 23:00 по московскому времени.

Встреча между СКА и «Ак Барсом» прошла 4 февраля на «СКА Арене». Она завершилась разгромной победой казанцев со счетом 8:3.