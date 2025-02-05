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17:09, 5 февраля 2025Силовые структуры

После расправы россиянина над семилетним пасынком возбудили дело о халатности

СК завел дело о халатности должностных лиц после убийства ребенка в Черняховске
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Черняховске следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц местного отдела МВД после расправы жителя над семилетним ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Калининградской области.

Им вменяют часть 2 статьи 293 («Халатность, повлекшая смерть человека») УК РФ. Лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых, устанавливаются.

По предварительным данным, сотрудники полиции не выявили административные правонарушения в действиях мужчины, который избивал своего пасынка и падчерицу. Кроме того, они не задокументировали факт получения травмы 12-летней девочкой 25 декабря 2024 года, что повлекло тяжкие последствия.

Своего пасынка мужчина избил вечером 1 февраля, а наутро обнаружил, что ребенок не подает признаков жизни. Жену он убедил замаскировать преступление под безвестное исчезновение, и она подала заявление в полицию.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство») и 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего») УК РФ. Он признал свою вину.

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