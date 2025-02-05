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17:14, 5 февраля 2025Силовые структуры

Обвиняемому в расправе над семилетним пасынком россиянину избрали меру пресечения

Суд арестовал до 3 апреля жителя Черняховска, обвиняемого в убийстве пасынка
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости После расправы россиянина над семилетним пасынком возбудили дело о халатности

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ленинградский районный суд Калининграда арестовал на два месяца жителя Черняховска, который обвиняется в расправе над своим семилетним пасынком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Мужчина пробудет в СИЗО до 3 апреля. Против него возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство») и 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего») УК РФ.

Своего пасынка мужчина избил вечером 1 февраля, а наутро обнаружил, что ребенок не подает признаков жизни. Жену он убедил замаскировать преступление под безвестное исчезновение, и она подала заявление в полицию.

Кроме того, 25 декабря 2024 года злоумышленник, находясь по месту жительства, сломал руку и 12-летней падчерице. Рентген девочке был сделан только 12 января 2025 года, после чего ее госпитализировали. При этом родители запретили потерпевшей рассказывать причину получения травмы, а попросили ее сказать, что она упала с лестницы.

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