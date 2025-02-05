Вероятность возникновения в России «калифорнийских» пожаров оценили

Ученый Корольченко: Пожары, подобные калифорнийским, России не грозят

Природные пожары «калифорнийских» масштабов России не грозят. О вероятности возникновения подобных катаклизмов в стране «Ленте.ру» рассказал старший преподаватель кафедры комплексной безопасности в строительстве НИУ МГСУ Антон Корольченко.

«Калифорнийский» вариант развития событий в России невозможен, убежден ученый. По его словам, пламя в американском штате сумело захватить такую площадь благодаря сухому климату. «Калифорния известна своими ветреными и засушливыми условиями, особенно летом и осенью. Такие погодные условия для возникновения пожаров особенно благоприятны, при этом они затрудняют работу специализированных служб по тушению», — рассказал Корольченко. Помимо дефицита осадков, для региона характерны сильные ветра. На большей части территории России господствует иной климат, подчеркнул специалист, — меньше солнечных дней и выше влажность.

Вместе с тем, как поясняет Корольченко, распространению огня в Калифорнии способствовала плотность застройки. В Сибири и на Дальнем Востоке, регионах с наибольшим риском возникновения лесных пожаров, плотность населения намного ниже, что также минимизирует риски «калифорнийских» пожаров в России.

Однако и здесь имеются свои источники повышенной опасности. «Я бы выделил две основные проблемы: большое количество незарегистрированных частных домов и несоблюдение норм при строительстве», — заявил Корольченко. Отсутствие полной градостроительной картины не позволяет точно распланировать противопожарные мероприятия на земле. А нарушение норм строительства в частном секторе зачастую позволяет огню быстрее перекинуться на соседние дома. Одна проблема, как полагает ученый, проистекает из другой. Без уведомления местных властей проект дома не получит экспертной оценки. Без нее при строительстве могут быть допущены ошибки, которые в случае пожара могут стоить жизни. Но прежде всего важен человеческий фактор — без должной подготовки населения новых пожаров не избежать.

Мощные лесные пожары вспыхнули в США 7 января. Площадь возгорания превысила 163 квадратных километра. Занимавший на тот момент пост президента США Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. Общий ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе специалисты оценивают в 250-275 миллиардов долларов.