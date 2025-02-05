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19:18, 5 февраля 2025Путешествия

Работница кафе в аэропорту Москвы украла товары в duty free и попала на видео

Работница кафе в Домодедово украла товары в duty free и попала на видео
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Кадр: Telegram-канал МВД МЕДИА

Работница кафе с московском аэропорту Домодедово украла товары в duty free и попала на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «МВД Медиа».

Полицейским поступило заявление от представителя магазина беспошлинной торговли о том, что в ходе инвентаризации сотрудники не досчитались ряда товаров. Для установления обстоятельств произошедшего они изучили записи с камер видеонаблюдения.

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Правоохранители выяснили, что на протяжении нескольких месяцев одна и та же женщина посещала duty free, брала с полок дорогостоящие косметические средства и духи, срывала с них этикетки и прятала в сумку.

В общей сложности она совершила шесть краж на сумму около 60 тысяч рублей. «Сотрудники полиции установили личность 59-летней злоумышленницы и задержали ее по месту жительства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украденные товары женщина использовала в личных целях. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.

Ранее россиянка сходила в туалет в аэропорту Екатеринбурга и лишилась всех отложенных на отдых денег.

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