Раскрыта судьба более сотни беженцев после атаки на интернат Суджи

Курский активист Синельников заявил о смерти шестерых человек при ударе по Судже

При ударе по интернату в находящемся под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ) городе Суджа не выжили шесть человек. О смерти россиян сообщил в Telegram курский активист Владимир Синельников.

По заявлению общественника, всего в интернате жили почти сто человек, и те мирные жители, которые захотели покинуть Суджу после атаки, были вывезены на территорию Украины в город Сумы.

«В пункте временного размещения ожидают отправки в Курск через территорию Беларуси до ста семи наших сограждан», — раскрыл судьбу беженцев из Курской области активист. При этом Синельников не опубликовал списка имен и фамилий россиян, оказавшихся в Сумах.

1 февраля стало известно об атаке ВСУ на школу-интернат в Судже. Замглавы комитета Совета Федерации Владимир Джабаров пообещал, что российские военные нанесут стратегическое поражение украинской стороне в ответ на военные преступления ВСУ.

Как сообщали российские военкоры, после удара по Судже ситуация в Курской области обострилась.