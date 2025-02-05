США проигнорировали порядка 200 запросов России о правовой помощи по уголовным делам

ГП: США игнорируют запросы России о помощи по уголовным делам

США оставили без ответа порядка 200 запросов России о помощи по уголовным делам. Об этом сообщил замначальника главного управления международно-правового сотрудничества - начальник организационно-правового управления Генеральной прокуратуры РФ Сергей Плохов, его слова приводит РИА Новости.

По данным Плохова, в 2024 году было отправлено в Минюст США 46 запросов о помощи по уголовным делам о преступлениях в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), однако ни одного ответа об их исполнении не последовало. Всего неисполненными остаются около 200 запросов, 150 из которых относятся к ИКТ-преступлениям.

Ранее сообщалось, что Интерпол прекратил международный розыск обвиняемых и осужденных в России.